ФСБ: Иностранные спецслужбы могут использовать рекламу для вербовки граждан

В ФСБ рассказали о вербовке россиян с помощью рекламы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя управления ФСБ по Свердловской области Елену Докучаеву.

По данным агентства, сотрудники зарубежных спецслужб могут использовать при вербовке российских граждан таргетированную рекламу, которая может формировать взгляды, выгодные злоумышленникам. Если человек когда-то интересовался какими-то радикальными взглядами, то ему могут приходить соответствующие информационные материалы, чтобы сформировать впечатление, что он не один в своих мыслях.

Также вербовщики могут пообещать деньги или успех в чем-то. Они стараются сформировать модель, что только при общении с ними можно будет «добиться справедливости». Кроме того, для информационного воздействия злоумышленники могут использовать видеоролики, песни и другие варианты.

«Есть такие "зернышки", которые закладывают в нашу голову, чтобы в определенный момент они проросли, и создавалось ощущение, что мы сами к этому пришли», — объяснила Докучаева.

При этом после начального сбора данных о человеке и установления контакта с ним вербовщик может продолжительное время вести обычное общение, чтобы выработать доверительные отношения.

Ранее сообщалось, что на Украине активизировались вербовщики террористов.