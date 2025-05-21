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15:05, 21 мая 2025Россия

В Госдуме анонсировали девять новых законопроектов по мигрантам

Депутат Матвеев: В ГД разрабатывается девять проектов по миграционной политике
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Госдуме анонсировали разработку девяти новых законопроектов в сфере миграционной политики. Об этом сообщил зампред комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев, пишет НСН.

«Сейчас рабочая группа по миграционному законодательству, которую возглавляет Ирина Яровая, готовит порядка девяти законопроектов, однако есть законопроекты, которые очень долго лежат без движения», — обозначил Матвеев.

Он уточнил, что речь, в частности, идет об уточнении понятия соотечественника, что помогло бы при выдаче российского гражданства отсеять тех, кто таковым не является, и законопроектах о национально-культурных автономиях.

Матвеев отметил, что принятие закона о тестировании детей мигрантов на знание русского языка также потребовало много времени, а сейчас он демонстрирует результаты.

Ранее Госдума приняла закон, которым вводится эксперимент, в рамках которого введут дополнительные меры контроля за мигрантами в Москве и Московской области.

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