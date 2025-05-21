Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:42, 21 мая 2025Россия

В Госдуме объяснили новые санкции ЕС против России

Депутат Белик назвал санкции ЕС ожидаемой реакцией на потепление между РФ и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) ввел новый пакет антироссийских санкций в связи с потеплением отношений между Москвой и Вашингтоном, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

«Совет ЕС ожидаемо заявляет о новых санкциях, чтоб хоть что-то сказать, а не стоять с открытым ртом, глядя на потепление отношений России и США», — отметил политик.

Он добавил, что рестрикции уже являются обязательным атрибутом российского государства. Однако, как подчеркнул собеседник агентства, сейчас создается основа будущего миропорядка, и ЕС, которому отведена роль статиста, понимает, что «преференций не будет».

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Он направлен в том числе против почти 200 танкеров, предназначенных для морских перевозок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об уходе из Госдумы одного из богатейших российских депутатов

    В Госдуме объяснили новые санкции ЕС против России

    Россиянам дали советы при покупке комнаты в общежитии

    В Рязани произошла серия взрывов

    В Раде подсчитали недостающую сумму для финансирования ВСУ

    На Украине признали поражение российскими войсками лагеря ВСУ

    Нашествие сверчков-каннибалов началось в одной стране

    В Москве задержали разгуливавшего по улице с ножом мужчину

    В Госдепе высказались о проекте о «сокрушительных» санкциях против России

    Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости