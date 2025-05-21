В Госдуме высказались о расправе над бывшим советником Януковича

Shot: Ревенко заявил, что застреленный Портнов знал о занятиях лидеров Украины

Застреленный в Испании Андрей Портнов, бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, много знал о том, чем занимались политические лидеры в Киеве. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко, его высказывание опубликовал Telegram-канал Shot.

Российский парламентарий отметил, что Портнов был толковым юристом. Ревенко допустил, что расправиться с экс-советником Януковича могли киевские власти.

О том, что Портнова расстреляли в Испании стало известно в среду, 21 мая.

Уточнялось, что одна из пуль попала политическому деятелю в шею, после чего он упал лицом вниз, а нападавший добил его выстрелом в голову.

Источник в Силах безопасности и обороны Украины позднее подтвердил информацию о случившемся с бывшим советником Януковича.

До этого на Украине Портнова обвиняли в измене родине.