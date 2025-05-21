«Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

В Испании убит экс-советник Януковича Портнов, место происшествия сняли на видео

Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-депутата Верховной Рады, юриста Андрея Портнова застрелили в Испании. 52-летний политический деятель был убит в среду, 21 мая, возле элитной Американской школы в городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид.

Украинца застрелили около 9:15 утра (8:15 по московскому времени), когда он отвозил детей в школу. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть, поскольку обнаружили травмы, несовместимые с жизнью.

По информации местной газеты El Mundo, в Портнова стреляли пять раз из-за спины. Одна из пуль попала в шею, после чего он упал лицом вниз, а нападавший добил его выстрелом в голову.

Пять выстрелов, последний — в голову, как завершающий штрих. Так в среду утром у входа в Американскую школу в мадридском муниципалитете Посуэло-де-Аларкон был убит 52-летний украинец Андрей Портнов, обвиняемый в государственной измене в своей стране

Источник в Силах безопасности и обороны Украины подтвердил смерть бывшего советника Януковича. Полиция подозревает, что к его убийству причастен высокий худой мужчина, который убежал в сторону Каса-де-Кампо после того, как произвел выстрелы. В этом районе развернута масштабная поисковая операция. Испанская полиция опубликовала видео с места происшествия.

На Украине Портнова обвиняли в измене родине

Убитый в Испании политический деятель значился в списке скандально известного украинского сайта «Миротворец».

Кадр: @aportnovua

Портнов попал в базу данных в апреле 2015 года как «изменник родины». Его обвиняют якобы в призывах к убийствам украинцев, посягательстве на суверенитет и территориальную целостность республики, а также нарушении законодательства о гражданстве. Кроме того, известно, что украинские спецслужбы подозревали бывшего советника Януковича в связях с Россией.

Портнов считался одним из идеологов законов о подавлении «Евромайдана» в 2014 году. В 2010-2014 он занимал ключевые должности в администрации Януковича. Соединенные Штаты ввели против него санкции из-за причастности к контролю украинской судебной системы.

В России предположили, что Портнов мог обладать опасной для Зеленского информацией

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предположил, что бывший советник Януковича мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения президента Украины Владимира Зеленского или для него самого.

По его словам, Портнов был влиятельным чиновником периода правления 4-го главы республики и мог обладать данными из «забытого прошлого», способными испортить «безупречную репутацию» некоторых представителей нынешних украинских властей.

«Преступление имеет сходства с "внесудебной казнью". В случайных характер убийства с контрольным выстрелом в голову, верится с трудом, как и в отсутствие связи с режимом Зеленского тоже», — заключил Мирошник.