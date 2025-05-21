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12:40, 21 мая 2025Мир

Бывшего советника Януковича застрелили в Испании

Cadena SER: Бывшего советника Януковича Портнова застрелили недалеко от Мадрида
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: PP Photos / Shutterstock / Fotodom

Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили недалеко от Мадрида, в городе Посуэло-де-Аларкон. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.

«52-летний украинец был убит несколькими выстрелами перед частной Американской школой в Посуэло-де-Аларконе. Инцидент произошел около 9:15 утра (8:15 по мск), когда он отвозил детей в школу. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали его смерть, поскольку обнаружили травмы, несовместимые с жизнью», — передает радиостанция.

Агентство Reuters со ссылкой на близкий к расследованию источник сообщило, что убийство предположительно совершили «один или несколько вооруженных мужчин». На данный момент полиция занимается их поиском для установления личностей предполагаемых преступников.

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