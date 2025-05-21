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13:16, 21 мая 2025Бывший СССР

Застреленного экс-советника Януковича нашли на «Миротворце»

Застреленного в Испании Андрея Портнова нашли на украинском сайте «Миротворец»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: News UTR / Аліна Кострубіцька / Wikipedia

Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова нашли на украинском сайте «Миротворец», передает РИА Новости.

«В качестве причины указана "измена Родине" — его обвиняют, например, якобы в призывах к убийствам граждан Украины», — сказано в публикации.

Интернет-портал «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются личные данные людей, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины.

21 мая испанская радиостанция Cadena SER сообщила об убийстве Андрея Портнова. По данным полиции Мадрида это произошло в 9:15 утра (10:15 по мск).

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