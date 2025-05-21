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19:59, 21 мая 2025Моя страна

В Ингушетии впервые нашли нетронутые средневековые склепы

В Ингушетии археологи нашли два средневековых склепа, не тронутые мародерами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Telegram-канал «Школа каменщиков-реставраторов «Наследие»

В Ингушетии нашли прежде неизвестные средневековые захоронения, не тронутые мародерами. Об открытии сообщает Telegram-канал школы каменщиков-реставраторов «Наследие».

19 мая специалисты «Наследия» обнаружили два ранее неизвестных средневековых полуподземных склепа. Постройки расположены в горах Ингушетии у подножия башен селения Нижний Пуй. Археологи считают, что склепы построены в VIII-XIV веках. Лазы в склепах были плотно закрыты сланцевыми плитами и каменной кладкой. Постройки сохранились в первозданном виде, «черные» копатели до них не добрались. Краевед и архивист Берснако Газиков отметил, что находки внутри склепов смогут стать важнейшим источником информации об истории Ингушетии.

«Это открытие имеет огромное значение для понимания погребальных обрядов и традиций наших предков. Запечатанные склепы — явление, с которым мы столкнулись впервые», — рассказал о находке генеральный директор «Наследия» Рамзан Султыгов.

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