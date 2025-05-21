В Испании озвучили одну из версий убийства бывшего советника Януковича

20minutos: Убийство Портнова может быть связано с конфликтом РФ и Украины

Следователи в Испании не исключают версию, что убийство бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова может быть связано с конфликтом между Москвой и Киевом. Об этом сообщает 20minutos.

«Не исключается мотив, связанный с конфликтом между Россией и Украиной», — сказано в сообщении.

Отмечается, что следствие также рассматривает версию, связанную с организованной преступностью.

Ранее в полиции Мадрида сообщили детали преступления. Портнов собирался сесть в автомобиль, и в этот момент к нему приблизились двое или трое неизвестных, которые произвели пять выстрелов.