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15:44, 21 мая 2025Мир

В Испании озвучили одну из версий убийства бывшего советника Януковича

20minutos: Убийство Портнова может быть связано с конфликтом РФ и Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Следователи в Испании не исключают версию, что убийство бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова может быть связано с конфликтом между Москвой и Киевом. Об этом сообщает 20minutos.

«Не исключается мотив, связанный с конфликтом между Россией и Украиной», — сказано в сообщении.

Отмечается, что следствие также рассматривает версию, связанную с организованной преступностью.

Ранее в полиции Мадрида сообщили детали преступления. Портнов собирался сесть в автомобиль, и в этот момент к нему приблизились двое или трое неизвестных, которые произвели пять выстрелов.

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