L'AntiDiplomatico: Украина оказалась на грани гражданской войны и поражения

За время президентства Владимира Зеленского Украина оказалась на грани поражения в специальной военной операции (СВО) и гражданской войны. Такое развитие событий предрекло итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«Какого "прогресса" добились украинцы за шесть лет, отдав предпочтение актеру (...) можно увидеть сегодня. И его можно оценить, взглянув на Украину, находящуюся на грани сокрушительного военного поражения и начала гражданской войны», — говорится в статье.

Авторы отметили, что местные олигархи уже начали объединяться в кланы, которые намерены разделить остатки природных ресурсов Украины.

Ранее покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что избрание Зеленского президентом в 2019 году стало самым страшным выбором Украины в современной истории. По его словам, этот выбор разрушил страну.