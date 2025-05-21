Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:18, 21 мая 2025Интернет и СМИ

В Италии предрекли Украине гражданскую войну

L'AntiDiplomatico: Украина оказалась на грани гражданской войны и поражения
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

За время президентства Владимира Зеленского Украина оказалась на грани поражения в специальной военной операции (СВО) и гражданской войны. Такое развитие событий предрекло итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«Какого "прогресса" добились украинцы за шесть лет, отдав предпочтение актеру (...) можно увидеть сегодня. И его можно оценить, взглянув на Украину, находящуюся на грани сокрушительного военного поражения и начала гражданской войны», — говорится в статье.

Авторы отметили, что местные олигархи уже начали объединяться в кланы, которые намерены разделить остатки природных ресурсов Украины.

Ранее покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что избрание Зеленского президентом в 2019 году стало самым страшным выбором Украины в современной истории. По его словам, этот выбор разрушил страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл позицию Путина и Трампа по долгосрочному миру на Украине

    Российский сенатор рассказал об изменении отношения ЕС к Каллас

    Россиян хотят обмазать «Сигма Боем». Что это такое?

    Собянин сообщил о ликвидации еще трех беспилотников на подлете к Москве

    Система ПВО сбила БПЛА в российском регионе

    На Украине женщина взорвала гранату во дворе дома

    Жители подмосковного города сообщили об атаке беспилотников

    Пентагон одобрил передачу Трампу самолета от монаршей семьи Катара

    Минобороны сообщило о сбитых за два часа БПЛА

    «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости