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17:21, 20 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал самый страшный выбор Украины

Дмитрук: Избрание Зеленского президентом стало самым страшным выбором Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Избрание Владимира Зеленского президентом в 2019 году стало самым страшным выбором Украины в современной истории. Об этом заявил покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram.

«Сегодня мы — свидетели самого страшного выбора в истории современной Украины. Выбора, который стоил жизней миллионам. Выбора, который разрушил страну. Выбора, за который еще долго будут расплачиваться будущие поколения», — написал парламентарий.

По его словам, в результате избрания Зеленского главой государства Украина оказалась на грани исчезновения. Дмитрук добавил, что вместо надежды украинцы получили новую боль.

Ранее Зеленского уличили в нарушении всех предвыборных обещаний. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

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