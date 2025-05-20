Дмитрук: Избрание Зеленского президентом стало самым страшным выбором Украины

Избрание Владимира Зеленского президентом в 2019 году стало самым страшным выбором Украины в современной истории. Об этом заявил покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram.

«Сегодня мы — свидетели самого страшного выбора в истории современной Украины. Выбора, который стоил жизней миллионам. Выбора, который разрушил страну. Выбора, за который еще долго будут расплачиваться будущие поколения», — написал парламентарий.

По его словам, в результате избрания Зеленского главой государства Украина оказалась на грани исчезновения. Дмитрук добавил, что вместо надежды украинцы получили новую боль.

Ранее Зеленского уличили в нарушении всех предвыборных обещаний. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.