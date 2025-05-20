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09:44, 20 мая 2025Бывший СССР

В Раде уличили Зеленского в нарушении всех предвыборных обещаний

Нардеп Дубинский уличил Зеленского в нарушении всех предвыборных обещаний
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил все предвыборные обещания. Об этом он написал в Telegram-канале.

Первым невыполненным обещанием Зеленского нардеп назвал его стремление «встретиться хоть с чертом лысым» ради окончания военных действий. Он добавил, что Зеленский сорвал переговоры в ноябре 2019 года в Париже по Минским соглашениям и не выполнил их. Также президент «привел войну в страну заявлениями про НАТО и ядерную бомбу» и отказался подписывать мирное соглашение в Стамбуле.

Помимо этого, депутат обвинил Зеленского в отказе завершить конфликт в ноябре 2024 года. Последним пунктом Дубинского стал срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа, из-за чего на семь месяцев затянулось завершение военных действий.

Ранее Зеленский во время брифинга после телефонного разговора с Трампом заявил, что Киев не планирует выводить свои войска из новых регионов России. «Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», — подчеркнул он.

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