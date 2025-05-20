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02:43, 20 мая 2025Бывший СССР

Зеленский отказался вывести ВСУ из новых регионов России

Зеленский заявил, что Украина не выведет ВСУ из новых регионов России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Киев не планирует выводить свои войска из новых регионов России. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский отказался вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) из новых регионов России. «Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», — подчеркнул он.

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись 19 мая. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

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