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16:56, 21 мая 2025Бывший СССР

В Киеве захотели предъявить Порошенко обвинение в связях с Москвой

В Киеве захотели предъявить Порошенко получение от Москвы 40 миллионов евро
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garnish / Reuters

Следователи захотели предъявить бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвинение в связях с Россией и якобы получении от Москвы 40 миллионов евро (3,5 миллиарда рублей). Об этом сообщает издание «Украинская правда» (УП).

«Адвокат "кошелька Медведчука" Тараса Козака якобы передал следователям ГБР (Государственное бюро расследований — прим. «Ленты.ру») определенную видеозапись и попросил ее исследовать, чем они охотно занялись», — написало издание.

На видеозаписи, как сказано в публикации, якобы российские спецслужбы грузят в самолет 10 черных сумок с деньгами, которые потом были отправлены через Белоруссию в Киев. Сообщается, что следователи составили необходимые протоколы и заказали всевозможные экспертизы для подтверждения достоверности этого видео, чтобы предъявить обвинение пятому президенту Украины.

Ранее УП сообщила, что Порошенко стал подозреваемым по новому делу. Следствие вменяет ему причастность к составлению «Харьковских соглашений».

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