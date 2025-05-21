В Кремле прокомментировали готовность Ватикана принять переговоры России и Украины

Песков: Россия не получала конкретных предложений от Ватикана по Украине

Москва пока не получала конкретных предложений от Ватикана по участию в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, пока не было, конкретики никакой нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков также отметил, что решение о месте проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной пока не принято.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Папа Римский Лев XIV выразил готовность предоставить площадку в Ватикане для переговоров между Россией и Украиной.