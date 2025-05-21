Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:57, 21 мая 2025Мир

В Кремле прокомментировали готовность Ватикана принять переговоры России и Украины

Песков: Россия не получала конкретных предложений от Ватикана по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Москва пока не получала конкретных предложений от Ватикана по участию в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, пока не было, конкретики никакой нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков также отметил, что решение о месте проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной пока не принято.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Папа Римский Лев XIV выразил готовность предоставить площадку в Ватикане для переговоров между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Лавров прокомментировал «украинизацию» Армении

    Раскрыты подробности о расправившейся с ребенком фанатке битцевского маньяка

    Пассажирка российского самолета «просто так» открыла аварийный люк перед вылетом

    В России член партии подозвал уборщицу фразой «тебя как зовут вообще» и поплатился

    Появилось видео уничтожения тяжелого беспилотника «Лютый» над Подмосковьем

    Лавров назвал цель призывов к прекращению огня

    Заслуженный артист России погиб на рыбалке

    Россиянин получил удар током на рыбалке и не выжил

    Один из богатейших депутатов объяснил свой уход из Госдумы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости