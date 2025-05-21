В минздрав Красноярского края пришли с обысками

Следователи проводят обыски в минздраве Красноярского края

В Министерстве здравоохранения Красноярского края проходят обыски после сообщений о нехватке жизненно важных лекарств. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, следователи проводят обыски из-за обращений мам детей. Они жаловались, что в регионе не хватает лекарств и лечебного питания. Предположительно, министерство могло закупить препаратов меньше, чем нужно.

Ранее следователи рассказали, что в период до 25 февраля должностные лица, ответственные за лекарственное обеспечение края, не выполнили должным образом свои обязанности. Они не определили на 2025 год объем лекарств необходимых для людей, страдающих редкими заболеваниями. В результате пациенты не смогли получить препараты, предоставляемые им на льготных условиях. Возбуждено дело по части 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ.