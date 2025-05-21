Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:36, 21 мая 2025Силовые структуры

В минздрав Красноярского края пришли с обысками

Следователи проводят обыски в минздраве Красноярского края
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В Министерстве здравоохранения Красноярского края проходят обыски после сообщений о нехватке жизненно важных лекарств. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, следователи проводят обыски из-за обращений мам детей. Они жаловались, что в регионе не хватает лекарств и лечебного питания. Предположительно, министерство могло закупить препаратов меньше, чем нужно.

Ранее следователи рассказали, что в период до 25 февраля должностные лица, ответственные за лекарственное обеспечение края, не выполнили должным образом свои обязанности. Они не определили на 2025 год объем лекарств необходимых для людей, страдающих редкими заболеваниями. В результате пациенты не смогли получить препараты, предоставляемые им на льготных условиях. Возбуждено дело по части 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пойдут тысячи "Томагавков"». Российский генерал призвал подготовиться к масштабной войне с Европой

    Уехавший из России комик посмеялся над своими долгами за коммуналку

    Вэнс объяснил политику Трампа в отношении конфликта на Украине

    Обращения российских губернаторов к Путину на тему выборов оказались фейковыми

    Бастрыкин раскрыл число возбужденных в России из-за атак украинских БПЛА уголовных дел

    Советник Путина назвал украинский кризис внутренним из-за юридического существования СССР

    Хинштейн объявил об освобождении всей территории Курской области от ВСУ

    Чулпан Хаматова заявила об ощущении себя европейкой

    В московских аэропортах ввели ограничения на полеты спустя два часа после их отмены

    Американского певца освободят из тюрьмы за 6,7 миллиона долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости