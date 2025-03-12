Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 12 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело после сообщений о нехватке лекарств

В Красноярском крае СК возбудил дело после сообщений о нехватке важных лекарств
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Myriam Zilles / Unsplash

В Красноярском крае следователи возбудили дело после сообщений о нехватке жизненно важных лекарств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в период до 25 февраля должностные лица, ответственные за лекарственное обеспечение края, не выполнили должным образом свои обязанности. Они не определили на 2025 год объем лекарств необходимых для людей, страдающих редкими заболеваниями. В результате пациенты не смогли получить препараты, предоставляемые им на льготных условиях.

Дело возбуждено по части 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ.

Ранее в Камчатском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников министерства здравоохранения региона.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы знаем, что нужно делать». Лавров заявил об опасном компромиссе по Украине и рассказал, как его избежать

    Российский «Архангел» модифицировал дрон-камикадзе

    Лавров высмеял идею Макрона защитить Европу «3-4 ядерными боеголовками»

    Мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью самозапрета на кредиты. Как не стать их жертвой?

    ФСБ задержала похитившего миллионы из бюджета российского региона бизнесмена

    Военные самолеты и вертолеты в небе над Курской областью сняли на видео

    Пригожин высказался о лишении званий Пугачевой

    В российском городе на кладбище закончились отведенные бойцам СВО места

    Пассажирский самолет чудом избежал столкновения с горой при посадке в Египте

    Белорусский игрок «Вашингтона» поблагодарил Овечкина за пас ему вместо гола

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше