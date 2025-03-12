В российском регионе возбудили дело после сообщений о нехватке лекарств

В Красноярском крае СК возбудил дело после сообщений о нехватке важных лекарств

В Красноярском крае следователи возбудили дело после сообщений о нехватке жизненно важных лекарств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в период до 25 февраля должностные лица, ответственные за лекарственное обеспечение края, не выполнили должным образом свои обязанности. Они не определили на 2025 год объем лекарств необходимых для людей, страдающих редкими заболеваниями. В результате пациенты не смогли получить препараты, предоставляемые им на льготных условиях.

Дело возбуждено по части 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ.

Ранее в Камчатском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников министерства здравоохранения региона.