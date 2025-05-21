Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:27, 21 мая 2025Экономика

В Москве начали частично сносить «Багратион»

РИА Новости: На Пресненской набережной начали снос вестибюля моста «Багратион»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В центре Москвы начали сносить один из вестибюлей моста «Багратион». Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.

С начала прошлой недели переправу в районе Пресненской набережной закрыли на реконструкцию — как и проход к ней. На данный момент спецтехника уже разобрала часть стеклянного фасада вестибюля. На время его закрытия москвичам посоветовали использовать электросуда, чтобы перебираться с одного берега Москвы-реки на другой.

В конце 2024 года стало известно, что объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) выкупит строящееся офисное здание у моста «Багратион» для размещения в нем штаб-квартиры для 17 тысяч сотрудников. В организации подчеркнули, что здание высотой 398 метров и площадью 214 тысяч «квадратов» станет самым высоким бизнес-центром в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Союзник Путина предложил США сделку по минералам

    Российские военные с триколором добрались до границы Днепропетровской области

    «Пятнистая леди» попала в объектив фотоловушки российского заповедника

    Леопард растерзал косившую сено женщину

    В Челябинске запустили бота для помощи россиянам с психическими расстройствами

    Названы российские регионы с самыми дорогими отелями

    Гвинет Пэлтроу послала хейтеров ее свечи с запахом вагины

    Туристы превратили пляж европейского города в наркопритон

    Россиянин угнал «Газель» с пивом и перевернулся

    Медвежонок вышел на дорогу рядом с российским городом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости