В Москве начали частично сносить «Багратион»

РИА Новости: На Пресненской набережной начали снос вестибюля моста «Багратион»

В центре Москвы начали сносить один из вестибюлей моста «Багратион». Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.

С начала прошлой недели переправу в районе Пресненской набережной закрыли на реконструкцию — как и проход к ней. На данный момент спецтехника уже разобрала часть стеклянного фасада вестибюля. На время его закрытия москвичам посоветовали использовать электросуда, чтобы перебираться с одного берега Москвы-реки на другой.

В конце 2024 года стало известно, что объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) выкупит строящееся офисное здание у моста «Багратион» для размещения в нем штаб-квартиры для 17 тысяч сотрудников. В организации подчеркнули, что здание высотой 398 метров и площадью 214 тысяч «квадратов» станет самым высоким бизнес-центром в Москве.