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14:22, 25 декабря 2024Экономика

Wildberries & Russ выкупит строящийся небоскреб в «Москва-Сити»

Wildberries & Russ выкупит небоскреб в «Москва-Сити» для штаб-квартиры
Мария Черкасова

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) выкупит строящееся офисное здание у моста Багратион в «Москва-Сити» и разместит так штаб-квартиру. Об этом говорится в релизе компании, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Новый бизнес-центр класса «Прайм» будет построен на Краснопресненской набережной. В компании заметили, что здание станет самым высоким бизнес-центром в столице. Его общая площадь составит 214 тысяч квадратных метров, а высота достигнет 398 метров. Центр будет рассчитан на 17 тысяч офисных работников.

По словам основательницы Wildberries и главы РВБ Татьяны Ким, появление единой штаб-квартиры РВБ — важный этап в истории компании. В РВБ внимательно изучали имеющиеся на рынке предложения и решили остановиться на приобретении уже спроектированного объекта. Здание будет удобно расположено и учитывает планы по масштабированию бизнеса, добавила Ким.

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Архитектурный облик объекта создан Сергеем Чобаном, сооснователем бюро «СПИЧ». В основу концепции легли идеи супрематической архитектуры Казимира Малевича с характерными прямыми линиями и геометрическими формами. Бизнес-центр признан «Лучшим архитектурным проектом» по версии федеральной премии в области коммерческой недвижимости ArendatorAwards 2023.

Ранее Объединенная компания Wildberries & Russ совместно с российским производителем бытовой химии компанией Grass в преддверии Нового года организовали конкурс среди многодетных семей, открывших пункты выдачи Wildberries. По итогу наибольшее число голосов получили ПВЗ из городов Советский и Сургут (оба — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), а также из Читы (Забайкальский край) и Стерлитамака (Республика Башкортостан).

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