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16:47, 21 мая 2025Из жизни

В Москве пирожное в виде модного Лабубу начнут продавать за 4,5 тысячи рублей

В Москве десерты в виде игрушек Лабубу начнут продавать за 4,5 тысячи рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: All Textures / Shutterstock / Fotodom  

Гастропаб в Москве анонсировал продажу десертов в виде игрушек Лабубу. Об этом пишет издание «Большой город».

Пирожные будут готовить из белого шоколада с начинкой из миндально-кокосового бисквита и желейной прослойкой из манго, маракуйи и кокосового мусса. Их начнут продавать 26 мая за 4,5 тысячи рублей.

Ресторатор Александр Раппопорт рассказал, что вместе с десертом посетители смогут получить оригинал модной игрушки. Для этого им нужно будет заранее забронировать место в гастропабе. После 26 мая к пирожным будут дарить лишь реплики популярного аксессуара.

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Лабубу представляют собой эльфов размером с котенка, отличающихся заостренными ушами и зубастой улыбкой. Их придумал гонконгский художник Касинг Лунг еще в 2015 году — это героиня его иллюстрированной книги The Monsters. В комиксе были и другие причудливые персонажи: Зиммомо, Тайкоко, Спуки и Пато, но именно Лабубу обрела широкую популярность у публики.

Ранее сообщалось, что жители Москвы начали массово изучать рецепты и заказывать к Пасхе «дубайские куличи». Представители православного духовенства ничего не имеют против нового прочтения традиционного пасхального блюда.

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