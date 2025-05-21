В НАТО сообщили о поддержке Украины вне зависимости от исхода переговоров

Премьер Нидерландов Схоф: Страны НАТО будут продолжать поддерживать Украину

Страны НАТО будут продолжать поддерживать Украину вне зависимости от результата российско-украинских переговоров об урегулировании конфликта. Об этом рассказал премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на пресс-конференции с генсеком альянса Марком Рютте, пишет ТАСС.

«Каким бы ни был исход переговоров, мы должны гарантировать обороноспособность Украины в будущем», — подчеркнул политик. По словам Схофа, в связи с этим Запад намерен и в будущем «инвестировать в оборону Украины».

Премьер также отметил, что вопрос поддержки Киева будет находиться в фокусе обсуждения во время саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Ранее Марк Рютте заявил о необходимости наращивать расходы на оборону, укреплять производство вооружений и продолжать поддержку Украины. Также генсек альянса напомнил о необходимости тесного взаимодействия Европейского союза и НАТО в условиях меняющейся геополитической обстановки.