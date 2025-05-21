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21:43, 21 мая 2025Мир

В Польше захотели смягчить антироссийский курс

Sohu: В Польше захотели смягчить антироссийский курс после визита Дуды в Китай
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Польша изменила внешнюю политику после визита президента страны Анджея Дуды в Китай. Об этом написало китайское издание Sohu.

Как указывается, польский политик после возвращения на родину сменил риторику о конфликте между Россией и Украиной и начал выступать за мирное урегулирование. Также Польша отказалась от масштабной помощи Киеву и от участия в учениях в интересах соседней республики.

«Украина в какой-то мере должна будет уступить, и, скорее всего, так и произойдет», — цитируют журналисты слова Дуды.

Помимо этого, Варшава запретила въезд украинских фур без международных разрешений. Перемены выглядят как осознанные и рациональные, отметили китайские аналитики.

В свою очередь, премьер Польши Дональд Туск ранее рассказал, что Варшава не собирается отправлять войска на Украину, это окончательное решение. Он также уточнил, что на его страну не оказывается давление со стороны западных партнеров по этому вопросу. Кроме того, польский премьер добавил, что США в курсе позиции Варшавы.

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