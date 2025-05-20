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22:42, 20 мая 2025Мир

Польша огласила окончательное решение по отправке войск на Украину

Туск заявил, что Польша не собирается отправлять войска на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Польша не собирается отправлять войска на Украину, это окончательное решение. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в эфире канала TVP Info.

«Да», — ответил он на вопрос ведущей, является ли решение властей не отправлять военных на Украину окончательным и не подлежащим пересмотру.

Туск уточнил, что на Польшу не оказывается давление со стороны западных партнеров по этому вопросу. Кроме того, польский премьер добавил, что США в курсе позиции Варшавы.

Ранее Туск заявил, что Польша готова закрыть границу с Германией в случае, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов.

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