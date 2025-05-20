Польша огласила окончательное решение по отправке войск на Украину

Туск заявил, что Польша не собирается отправлять войска на Украину

Польша не собирается отправлять войска на Украину, это окончательное решение. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в эфире канала TVP Info.

«Да», — ответил он на вопрос ведущей, является ли решение властей не отправлять военных на Украину окончательным и не подлежащим пересмотру.

Туск уточнил, что на Польшу не оказывается давление со стороны западных партнеров по этому вопросу. Кроме того, польский премьер добавил, что США в курсе позиции Варшавы.

Ранее Туск заявил, что Польша готова закрыть границу с Германией в случае, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов.