В России член партии подозвал уборщицу фразой «тебя как зовут вообще» и поплатился

В Нефтеюганске активист унизил уборщицу в библиотеке и лишился места в партии

В Нефтеюганске член одной из партий Альберт Афлятунов подозвал уборщицу фразой «тебя как зовут вообще» и поплатился. Активиста лишили места в политической организации. Его ругательства в адрес россиянки засняли на видео, кадры опубликовало сообщество «Это Юганск, детка» во «ВКонтакте».

На представленном ролике Афлятунов грубит женщине. Он утверждает, что техничка в библиотеке ничего не контролирует. Когда сотрудница, пытается прекратить общение на повышенных тонах, активист говорит:« Слышь, мать, тебя как зовут вообще».

«Мой свои полы! И протирай полы! На что училась, как говорится!» — возмущается на видео он.

Афлятунова уже исключили после того, как он унизил сотрудницу местной библиотеки. В исполкоме партии заверили, что уборщице окажут всю необходимую помощь по обращению в прокуратуру и суд.

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