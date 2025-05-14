Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил о радости от могил с красными звездами

Мэр Краснодара Евгений Наумов порадовался большому количеству могил с красными звездами на местном кладбище. Слова градоначальника опубликовала его пресс-служба, однако впоследствии цитата была изменена. Каких-либо комментариев от администрации не было.

Речь идет о реконструкции Всесвятского кладбища, на котором похоронены участники многих войн, в том числе Великой Отечественной. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал «Расстрига».

Радостно было видеть большое количество могил с красными звездами. Так во время субботников почтили память героев. Смотришь на россыпь звезд и понимаешь: Краснодар — город настоящих патриотов! Евгений Наумов мэр Краснодара

Впрочем, через некоторое время цитата Наумова была изменена на «приковывают внимание и красные звезды на могилах».

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский мэр оскандалился после неудачного высказывания о павшем бойце СВО

В прошлом году мэр города Моршанска в Тамбовской области Алексей Банников ушел в отставку. Увольнение Банникова, занимавшего пост девять лет, стало результатом жесткой позиции губернатора Максима Егорова после резонансного высказывания чиновника, уточнял «Коммерсантъ».

Возмутившее общественность высказывание Банников сделал при вручении ордена Мужества сестре не вернувшегося с фронта бойца. Бывший градоначальник заявил, что ее брат отдал свою жизнь ради благоустройства города. «Чтобы у нас был солнечный день, чтобы наши дети отдыхали в летних лагерях, чтобы наш город благоустраивался, были спортплощадки, чтоб мост у нас наконец-то отремонтировали», — прозвучало в речи чиновника.

Высказывание раскритиковал губернатор Максим Егоров. Он назвал его «чем-то совершенно противоположным здравому смыслу и состраданию». Экс-глава Моршанска же после случившегося заявил, что его слова распространил в социальных сетях украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО).