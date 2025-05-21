В России назвали главную проблему освоения Арктики

Глава Минэка Решетников: Ключевая проблема освоения Арктики — нехватка кадров

Главной проблемой освоения Арктики для России является острая нехватка квалифицированных кадров. Об этом заявил глава Министерства экономического развития (Минэк) РФ Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

Кадровый дефицит в этой отрасли к 2030 году, по оценке Минтруда, составит порядка 70 тысяч человек, отметил министр. Еще одним барьером на пути развития Арктического региона является естественное сокращение трудоспособного населения в России, уточнил он.

Решить проблему нехватки кадров в этой отрасли, по мнению Решетникова, можно за счет федеральных программ повышения мобильности и производительности труда. Другими вариантами он назвал переквалификацию действующих работников в рамках нацпроекта «Кадры» и популяризацию вахтового режима работы среди граждан.

Ранее доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников заявил, что в совместном с Россией освоении Арктики заинтересованы Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. В дальнейшем к этому списку может присоединиться Южная Корея из-за сжиженного природного газа РФ. По словам эксперта, наиболее выгодно подобное сотрудничество для Китая, так как оно открывает новые возможности для Пекина в контексте развития Северного морского пути — кратчайшего пути из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу.