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14:56, 25 июля 2024Экономика

Названы заинтересованные в совместном с Россией освоении Арктики страны

Воротников: Индии, ОАЭ и КНР заинтересованы в освоении Арктики вместе с РФ

Фото: Vladislav Kadyshev / Globallookpress.com

Россия не может исследовать Арктику в одиночку, поэтому открыта для заключения партнерских соглашений. Заинтересованные в этой деятельности страны в беседе с «Говорит Москва» назвал доцент Института общественных наук РАНХиГС, координатор экспертного совета Проектный офис развития Арктики Александр Воротников.

«Мы не можем Арктику осваивать в одиночку, поэтому мы предлагаем множество проектов, в которых должны участвовать и другие страны. Мы только за сотрудничество», — отметил он.

По его словам, в настоящее время в арктических проектах участвует Китай. Пекин заинтересован в развитии Северного морского пути, поскольку он является кратчайшим путем из той части Азии в Европу.

Кроме того, на диалог способны соседи, которые являются наблюдателями Арктического совета — Индия и ОАЭ. Они, в свою очередь, уже успели заключить соглашение с «Росатомом» и создать партнерство, которое займется реконструкцией портов и организацией перевозок по Севморпути. При этом, выразил уверенность специалист, заинтересованность в этом может проявить Южная Корея из-за российского сжиженного газа.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российско-китайское взаимодействие в Арктике создает атмосферу стабильности и предсказуемости в регионе.

Тем временем член Совета Федерации Владимир Джабаров предположил, что Запад приложит усилия для захвата контроля над Арктикой в случае ослабления России. Он подчеркнул, что США опасаются, что Россия сможет реконструировать советскую инфраструктуру на Севере и объединит усилия с Китаем для эффективного использования Севморпути.

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      Варвара Кошечкина
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