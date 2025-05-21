В России предложили освобождать от уголовной ответственности за защиту нравственности

Глава Минюста РФ Чуйченко предложил за защиту ценностей прекращать дела

Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил ввести новое основание для освобождения гражданина от уголовной ответственности. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.

Глава Минюста напомнил, что сейчас закон предусматривает возможность прекращения уголовного дела, если человек действовал в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны. Он предлагает ввести третье основание — если гражданин защищал нравственные ценности.

Чуйченко в качестве примера привел ситуации в Курской области, где местным жителям приходилось защищать себя и свои семьи от вторгшихся на российскую территорию украинских военных. Ведь ни у кого не возникает вопросов о правомерности их действий, тогда почему они возникают в обычной ситуации, отметил министр. Он считает, что тут речь идет о противостоянии и противоречии права и морали.

В качестве другого примера Чуйченко рассказал о мужчине, которого приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство подонка, изнасиловавшего его дочь. «Отец вышел на лестничную площадку и увидел, как негодяй насилует его малолетнюю дочь, и он его убил», — пояснил он.

Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин, выступая на форуме, предложил ввести наказание за оправдание коррупции.

