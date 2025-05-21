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01:23, 21 мая 2025Мир

В России раскрыли провокацию Трампа в адрес Европы

Малинин: Трамп направил ЕС провокационное послание после переговоров с Путиным
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп направил Европейскому союзу (ЕС) провокационное послание после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Алексей Малинин в интервью агентству «Регнум».

Трамп назвал свой разговор с Путиным отличным и отметил, что он переложит ответственность за разрешение украинского конфликта на Европу в случае, если он не добьется подвижек в данном вопросе.

«Это провокационное заявление Трампа в сторону Европы. Он не в первый раз уже разыгрывает эту карту. Мол, если вы меня не будете слушать, то я умываю руки. Конечно, он прекрасно понимает, что европейские страны в этом не заинтересованы», — сказал Малинин.

Ранее Трамп резко ответил на призывы украинского лидера Владимира Зеленского ужесточить санкции против России. «Это будет мое решение, ничье больше», — сказал он.

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