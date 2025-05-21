В России заявили о возможности получения Крыма еще в 1991 году

Экс-глава правительства Степашин заявил о возможности получения Крыма в 1991-м

Председатель Ассоциации юристов России, экс-глава правительств Сергей Степашин заявил о возможности получения Крыма в 1991 году. Его комментарий приводит ТАСС.

По его данным, тогда присоединению полуострова помешала позиция первого президента России Бориса Ельцина.

Степашин отметил, что тему Крыма могли прописать в Беловежских соглашениях, а также в связанных с этим нормативных документах.

«Но Ельцин тогда не проявил должного внимания к этой теме», — разъяснил он на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Бывший глава правительства также поделился мнением о том, что действующая российская конституция никаких новых изменений не требует.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что Россия с присоединением Крыма вернула статус сверхдержавы.