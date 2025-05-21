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15:50, 21 мая 2025Экономика

В российском городе десятки улиц остались без света

Жители 22 улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock / Fotodom

В Краснодаре жители 22 улиц остались без электричества из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы города.

Отключения света в среду, 21 мая, коснулись Прикубанского округа, включая улицы Быструю, Весеннюю, Калинина, Кубанскую, Новую, Новокубанскую, Евдокимовскую, Багратионовскую, Власова, Безуленко, Восточный обход, Третьяковскую, Кизиловую, Фонталовскую, Лазо, Конечную, Фастовецкую, Минина, Невского, Сусанина, Выселковскую и Экономическую. «Причина отключения — сработала защита на линии 6-10 киловатт, отключилась ПС "Лорис-112", отключено 55 трансформаторных подстанций», — поделились информацией в ЕДДС Краснодара.

С утра среды устранением аварии занимается бригада специалистов. Сроки возвращения света в дома жителей города в службе не назвали.

Ранее в мае сообщалось, что Аксай Ростовской области целиком остался без водоснабжения из-за замены деталей на трубах.

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