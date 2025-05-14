Российский город остался без воды

Аксай в Ростовской области остался без воды

Город Аксай в Ростовской области полностью остался без воды из-за замены деталей на трубах. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Работы проводятся на пересечении улиц Суворова и Западной. Коммунальные службы сообщили, что подачу воды должны восстановить в среду, 14 мая, после 19:00. До этого в городе должен быть организован подвоз воды.

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