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16:45, 14 мая 2025Экономика

Российский город остался без воды

Аксай в Ростовской области остался без воды
Мария Черкасова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Город Аксай в Ростовской области полностью остался без воды из-за замены деталей на трубах. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Работы проводятся на пересечении улиц Суворова и Западной. Коммунальные службы сообщили, что подачу воды должны восстановить в среду, 14 мая, после 19:00. До этого в городе должен быть организован подвоз воды.

Ранее часть жителей Кургана остались без воды из-за аварии на водопроводе на улице Криволапова, 67.

Без электричества в начале апреля оказались около десяти тысяч жителей Владивостока .Поломка произошла на подстанции «Загородная», в результате чего электроснабжение отключили в 70 многоквартирных домах.

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