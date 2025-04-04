Тысячи жителей российского города остались без воды

Тысячи жителей Кургана остались без воды

Тысячи жителей Кургана остались без воды из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщили в Telegram-канале ресурсоснабжающей организации «Водный союз».

По информации источника, авария произошла в пятницу, 4 апреля, на улице Криволапова, 67. В результате с отключениями воды столкнулись местный детсад «Ромашка», магазин торговой сети, а также несколько жилых домов. «Без ХВС: детсад №121, ул. Криволапова, 54, 61, 67. Также без ХВС ул. Пушкина, 16, 18, 20, ул. Луговая,19, 20, «Метрополис», 21», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. Представители компании добавили, что сотрудники «Водного союза» занимаются устранением аварии на сетях с помощью необходимой техники.

Ранее в апреле стало известно, что во Владивостоке 70 многоквартирных домов остались без электричества из-за аварии.