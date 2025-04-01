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15:47, 1 апреля 2025Экономика

В российском городе без света остались около десяти тысяч жителей

Во Владивостоке из-за аварии без света остались 70 многоквартирных домов
Виктория Клабукова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Около десяти тысяч жителей Владивостока остались без электричества. Подачу ресурса приостановили из-за аварии, передает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Поломка, как сообщается, произошла на подстанции «Загородная», в результате чего электроснабжение отключили в 70 многоквартирных домах. Света лишились более девяти тысяч горожан. Отключения фиксируются на улицах Часовитина, Чукотской, Борисенко, Героев Хасана, Сафонова, Талалихина, Гризодубовой, Нестерова и Волкова. Восстановительные работы на сетях уже начаты. Обслуживалось ли оборудование должным образом и соблюдались ли сроки ремонта, проверят в надзорном ведомстве.

Это не первая авария на электросетях в российском городе за последнюю неделю. 29 марта из-за неисправности на подстанции «Голубинка» свет отключили в 70 многоквартирных домах на улицах Суханова, Некрасовской, Толстого и Грибоедова. Кроме того, отключили и водоснабжение — без холодной воды осталось тогда три сотни домов.

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