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11:57, 21 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе осужденному оторвало руку на производстве

В Пермском крае осужденный получил тяжелую травму на производстве
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Пермском крае осужденный получил тяжелую травму на производстве. Об этом сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, в исправительной колонии №1 в Соликамске осужденному оторвало руку во время работы на производстве. Происшествие случилось 19 мая в цехе сублимации овощей. Мужчина занимался изготовлением макарон и по неустановленным причинам поместил правую руку в пресс-автомат, что и привело к травмированию.

Медицинская комиссия подтвердила травматическую ампутацию с развитием тяжелого травматического шока. Трудовая госинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия и возможные нарушения в технике безопасности.

Ранее сообщалось, что осужденный за взятки бывший российский мэр лишился кисти руки на принудительных работах.

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