Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:57, 21 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе женщину осудят за участие в террористическом батальоне «Айдар»

В ЛНР осудят женщину за участие в террористическом батальоне «Айдар»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) направила в суд уголовное дело в отношении Елены Ипатовой, обвиняемой в участии в террористическом сообществе. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Она обвиняется по статье 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») УК РФ.

По данным следствия, 53-летняя Ипатова в январе 2018 года находилась в Днепропетровской области, где добровольно вступила в батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Она выполняла обязанности старшего медика на боевых позициях, расположенных в населенном пункте Боровское.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила среди российских заключенных участника боев за «Азовсталь» на стороне Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Никас Сафронов заявил об отголосках Кандинского в единственной картине Паши Техника

    Лавров прокомментировал «украинизацию» Армении

    Раскрыты подробности о расправившейся с ребенком фанатке битцевского маньяка

    Пассажирка российского самолета «просто так» открыла аварийный люк перед вылетом

    В России член партии подозвал уборщицу фразой «тебя как зовут вообще» и поплатился

    Появилось видео уничтожения тяжелого беспилотника «Лютый» над Подмосковьем

    Лавров назвал цель призывов к прекращению огня

    Заслуженный артист России погиб на рыбалке

    Россиянин получил удар током на рыбалке и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости