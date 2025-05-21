В российском регионе женщину осудят за участие в террористическом батальоне «Айдар»

В ЛНР осудят женщину за участие в террористическом батальоне «Айдар»

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) направила в суд уголовное дело в отношении Елены Ипатовой, обвиняемой в участии в террористическом сообществе. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Она обвиняется по статье 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») УК РФ.

По данным следствия, 53-летняя Ипатова в январе 2018 года находилась в Днепропетровской области, где добровольно вступила в батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Она выполняла обязанности старшего медика на боевых позициях, расположенных в населенном пункте Боровское.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

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