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14:39, 21 мая 2025Экономика

В российском селе решили не восстанавливать соединяющий его с остальным миром мост

В Алтайском крае построят обходную дорогу вместо упавшего моста в селе Загайново
Мария Черкасова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Werner Bauregger / dpa / Globallookpress.com

В алтайском селе Загайново обрушился мост, соединяющий часть поселка с остальным миром. Власти решили его не восстанавливать, заменив объездной дорогой протяженностью 2,8 километр к соседнему мосту, сообщили «Газете.Ru» в правительстве Алтайского края.

«Восстановление текущего моста нецелесообразно, так как он сильно поврежден и сгнил», — пояснили в правительстве. В администрации Тальменского района уточнили, что в настоящее время заключается контракт на работы по отсыпке объездной дороги.

Об обрушении моста стало известно 20 мая. Отрезанными оказались жители улиц Новая и Заречная. Они рассказали, что пешеходный мост на протяжении двух лет находился в аварийном состоянии. «Мы просто отрезаны от всей цивилизации, нет возможности съездить в райцентр за лекарствами, оплатить счет за свет», — прокомментировали ситуацию жители.

Ранее в Сахалинской области обрушилась часть трассы Невельск — Томари, соединяющей Невельск, Томари и аэропорт Шахтерск. Причиной оказалось таяние снега.

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