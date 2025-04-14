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09:42, 14 апреля 2025Экономика

На Сахалине провалился участок дороги

Минтранс Сахалина: Обрушился участок дороги Невельск — Томари
Мария Черкасова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Орлов / РИА Новости

В Сахалинской области обрушилась часть трассы Невельск — Томари, соединяющей Невельск, Томари и аэропорт Шахтерск. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Минтранса.

Инцидент произошел на 143-м километре автодороги рядом с водопроводной трубой. Земля обрушилась из-за таяния снега. Проезд на участке закрыли для всех видов транспорта.

Для ремонта на место выехали специалисты для оценки ущерба и разработки плана восстановления дороги. Подрядчик уже направил технику для проведения аварийно-восстановительных работ — восемь автосамосвалов, экскаватор, бульдозер, автогрейдер и погрузчик.

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