На Сахалине провалился участок дороги

Минтранс Сахалина: Обрушился участок дороги Невельск — Томари

В Сахалинской области обрушилась часть трассы Невельск — Томари, соединяющей Невельск, Томари и аэропорт Шахтерск. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Минтранса.

Инцидент произошел на 143-м километре автодороги рядом с водопроводной трубой. Земля обрушилась из-за таяния снега. Проезд на участке закрыли для всех видов транспорта.

Для ремонта на место выехали специалисты для оценки ущерба и разработки плана восстановления дороги. Подрядчик уже направил технику для проведения аварийно-восстановительных работ — восемь автосамосвалов, экскаватор, бульдозер, автогрейдер и погрузчик.