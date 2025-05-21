В российском студенческом общежитии случился фекальный потоп

В Воронежском государственном университете случился фекальный потоп

В Воронежском государственном университете случился фекальный потоп. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе вуза.

Коммунальная авария произошла в среду, 21 мая, на Московском проспекте, в Северном студгородке ВГУ. В результате занятия на факультете географии, геоэкологии и туризма, а также международных отношений и историческом пришлось отменить.

В пресс-службе университета отметили, что в общежитии № 5 частично затопило подвал. Поскольку водоснабжение после аварии стало нестабильным, проживающим в нем студентам, а также персоналу пообещали подвезти биотуалеты. «Студенты из закрытых корпусов переводятся на дистанционное обучение. В целом, информация будет уточняться», — добавили в ВГУ.

Ранее в мае стало известно, что в аварийном общежитии в Челябинске обрушились стена и потолок.