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00:11, 21 мая 2025Экономика

В российском общежитии рухнули стена и потолок

В аварийном общежитии в Челябинске рухнули стена и потолок
Полина Кислицына (Редактор)

В аварийном общежитии в Челябинске обрушились часть стены и потолка. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «74.ru».

Речь идет о здании, расположенном по адресу улица Челябинского рабочего, 5 — в 2019 году его признали аварийным, однако расселять не спешили, отложив этот вопрос до 2026 года, хотя, по словам жильцов, находиться в нем опасно. «В половине десятого просто упала стена между ванной и туалетом, и перекрытие между вторым и третьим этажами», — описала ЧП дочь одной из жительниц общежития. Среди других проблем — отсутствие газа на протяжении более года, полное отсутствие горячей воды, проблемы с подачей отопления, грибок на стенах и большие трещины в углах комнат. Женщина отметила, что обращения в различные инстанции не принесли результата и добавила, что переживает за судьбу живущих в нем детей, стариков и инвалидов.

По факту случившегося прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области дом с рухнувшими балконами отказались признавать аварийным. Речь идет о постройке на улице Садовой в селе Коверино.

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