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19:46, 20 мая 2025Экономика

В российском регионе дому с рухнувшими балконами отказали в статусе аварийного

Во Владимирской области дом с рухнувшими балконами отказались признавать ветхим
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-ĸанал прокуратуры Владимирской области

В селе Коверино Владимирской области разрушающийся на глазах жилой дом отказываются признавать аварийным. В здании уже рухнули балконы, пишут «Аргументы и факты».

Речь идет о многоквартирном доме на улице Садовой. На состояние конструкций и отделки местные жители жалуются давно. Обрушение балконов здесь произошло в конце 2024 года. Помимо этого, стены дома и панели лоджий испещрены трещинами. По результатам экспертизы госжилнадзора, капремонта требуют фундамент, стены и кровля здания. Однако в администрации поселения в статусе аварийного собственникам дома отказывают. Устав от бездействия властей, сельчане обратились в прокуратуру.

В Нижнем Новгороде одной из горожанок отказывают в ремонте обветшалого балкона уже семь лет. Вместо капитального решения в ТСЖ решили заделать отваливающиеся фрагменты бетонной плиты монтажной пеной, а поверх них прибить теплоизоляцию.

Вот это да!
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