Россиянке семь лет отказывали в ремонте аварийного балкона

Жительнице Нижнего Новгорода семь лет отказывали в ремонте аварийного балкона

Жительница Нижнего Новгорода семь лет не может добиться от товарищества собственников ремонта обветшавшего балкона. Конструкция находится в аварийном состоянии, передают «Вести».

Бетонная балконная плита в доме осыпается с 2018 года. Балкон относится к общедомовому имуществу, поэтому и ремонт должны провести в обслуживающей организации. Решением суда местное ТСН обязали провести ремонт балкона, однако результат работ не удовлетворил хозяйку квартиры. Вместо капитального решения отваливающиеся фрагменты плиты заделали монтажной пеной, а поверх них прибили теплоизоляцию.

После второй судебной экспертизы в 2022 году организацию обязали ремонт переделать. Однако с тех пор работы так и не провели. Срок, назначенный судом, закончился еще в конце весны 2024-го. При этом обрушение балкона грозит жизни не только самой квартировладелицы, но и остальных жильцов. Ситуацию обещали взять под контроль в прокуратуре. Теперь председателю ТСН грозит уголовное дело.

Ранее в другом российском регионе, Владимирской области, в многоквартирном доме рухнули два приставных балкона, засыпав подъезд. К счастью, на балконах и под ними в момент обрушения никого не было. На время разбора обломков в доме пришлось отключить подачу газа.