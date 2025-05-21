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15:46, 21 мая 2025Ценности

В сети вспомнили о шокирующем инциденте с Кортни Кардашьян на вечеринке P.Diddy

Телезвезду Кортни Кардашьян ударили по лицу в туалете на вечеринке P.Diddy
Мария Винар

Кадр: @HottestTrendsDaily

Пользователи сети вспомнили о шокирующем инциденте с американской телезвездой Кортни Кардашьян на одной из вечеринок рэпера P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), которого обвиняют в сексуальных преступлениях и торговле людьми. Соответствующий фрагмент из ток-шоу ее сестры Хлои Кардашьян появился на платформе YouTube.

В размещенном видео предпринимательница рассказала, что посетила праздничное мероприятие скандального артиста в 2016 году. «Это было в день рождения P.Diddy. Он арендовал весь ресторан. Меня ударили по лицу в очереди в туалет», — сообщила она.

По ее словам, это была незнакомая женщина, которая хотела пройти в туалет без очереди. «Я просто не знала, что делать», — призналась Кардашьян.

После полученного удара от незнакомки знаменитость зашла в освободившуюся кабинку и начала плакать. Успокоившись, она отправилась ее искать. Нашлась обидчица или нет — Кардашьян не уточнила.

Ранее известная американская певица Дон Ричард рассказала о люксовой сумке P.Diddy для хранения наркотиков.

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