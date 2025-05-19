Известная певица рассказала о люксовой сумке P.Diddy для хранения наркотиков

Певица Дон Ричард рассказала, что P.Diddy хранил наркотики в сумке Louis Vuitton

Известная американская певица Дон Ричард рассказала о люксовой сумке рэпера P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) для хранения наркотиков. Об этом пишет The Sun.

Исполнительница, обвинившая музыканта в многолетнем насилии, дала показания в ходе второй недели федерального судебного разбирательства. Так, она заявила, что P.Diddy постоянно находился под действием наркотических веществ. По ее словам, наркодилер, который имел прозвище One-Stop, снабжал его кокаином, экстази, марихуаной и кетамином. При этом Ричард уточнила, что артист хранил наркотики в сумке бренда Louis Vuitton.

Отмечается, что люксовая вещь не в первый раз упоминается в деле рэпера. В пятницу, 16 мая, федеральный агент Департамента внутренней безопасности США Ясин Бинда рассказала, что во время ареста в сентябре 2024 года в гостиничном номере артиста была обнаружена упомянутая сумка, в которой лежал препарат «Клонопин», предназначенный для лечения эпилепсии.

В феврале сообщалось, что рэпер Канье Уэст выпустил футболку в поддержку P.Diddy.