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12:39, 7 февраля 2025Ценности

Канье Уэст выпустил футболки в поддержку P.Diddy

Рэпер Канье Уэст выпустил футболки в поддержку скандального коллеги P.Diddy
Мария Винар

Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст поддержал скандального коллегу P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), которого обвиняют в сексуальных преступлениях и торговле людьми. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети X (ранее — Twitter).

Музыкант поделился постом, в котором рассказал, что выпустил футболки, созданные совместно с его другом. Они уже доступны для покупки на сайте модного бренда Yeezy и представлены в трех цветах — красном, синем и белом. На самих изделиях присутствует надпись Sean John — название марки, которую P.Diddy запустил в 1990-х годах.

«Я продаю мерч Sean John, который мы с братом планировали выпустить еще до его ареста. Прибыль делим 50 на 50», — заявил артист.

Ранее Канье Уэст заявил о невиновности P.Diddy. Рэпер сравнил ситуацию с обвинениями в адрес коллеги с «отменой» другого артиста — Криса Брауна, который был приговорен к пяти годам заключения условно за избиение певицы Рианны в 2009 году.

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