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15:18, 21 мая 2025Мир

В СВР России заявили об отстранении Каллас

СВР РФ: Каллас отстранили от подготовки документов в области оборонной политики
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Globallookpress.com

Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас отстранили от процесса подготовки документов в сфере обороны объединения. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«Недовольство главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен стало причиной того, что евродипломата Каллас отстранили от подготовки документов стратегического планирования в области оборонной политики Евросоюза», — сообщили в разведывательном ведомстве.

Кроме того, по данным СВР, в кулуарах ЕК многие чиновники «с раздражением жалуются на абсолютную некомпетентность »главы евродипломатии.

Ранее в пресс-бюро СВР сообщили, что в Брюсселе признают, что ошиблись с назначением Каллас на ее текущую должность. Отмечается, что в Еврокомиссии начинают приходить к выводу, что она так и не смогла выстроить рабочие отношения с лидерами большинства стран — участниц ЕС.

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