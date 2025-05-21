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15:00, 21 мая 2025Мир

В СВР заявили о признании ЕС ошибки в назначении Каллас

СВР: В Брюсселе признают, что ошиблись с назначением Каллас на нынешний пост
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Globallookpress.com

В Брюсселе признают, что ошиблись с назначением Каи Каллас на пост Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России, сообщает ТАСС.

«Кая Каллас — зримое проявление кризиса Евросоюза», — сказали в пресс-бюро СВР.

Согласно информации, поступившей в СВР, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением Каллас на нынешний пост.

В СВР также подчеркнули, что в Еврокомиссии приходят к выводу, что Каллас так и не смогла выстроить рабочие отношения с руководителями большинства стран ЕС.

Ранее Каллас не стала прямо отвечать на вопрос о русофобии. Она отметила, что политиков регулярно критикуют, и те, кто этого боится, не могут выполнять эту работу.

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