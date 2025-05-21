В центре Москвы загорелся ресторан

Shot: В центре Москвы на Арбате загорелся ресторан

Ресторан турецкой кухни загорелся в центре Москвы. О происшествии в столице сообщает Telegram-канал Shot.

Пожар начался в ресторане «Мармарис», который находится на Арбате. По предварительным данным, возгорание пошло с вытяжки. На место уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

В этот же день МЧС России сообщило о пожаре в детском лагере «Огонек» в Забайкальском крае. Учреждение находится в районе населенного пункта Маккавеево. На место ЧП прибыли 50 специалистов и 11 единиц техники.