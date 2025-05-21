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16:08, 21 мая 2025Мир

Вэнс объяснил политику Трампа в отношении конфликта на Украине

Вэнс: Трампом в подходе к конфликту на Украине движут гуманитарные соображения
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп в своем подходе к конфликту на Украине и внешней политике в целом руководствуется гуманитарными соображениями. Об этом в интервью изданию The New York Times заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Что, на мой взгляд, очень недооценивается, и что мотивирует внешнюю политику [Трампа] в отношении Украины и России (..) и многое из того, что он делает, так это его гуманистический порыв», — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что подобные соображения движут Трампом как во внешней политике, так и во внутренней.

Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора американский лидер попросил президента России Владимира Путина включить в меморандум по урегулированию на Украине пункты, с которыми другая сторона переговоров сможет согласиться, а не выступить с предложением, которое будет сразу же отклонено.

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