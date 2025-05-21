Возлюбленная Джейсона Стэйтема похвасталась фигурой на фото в бикини

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась фигурой на фото в бикини

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица поделилась серией снимков с отдыха в Каннах. Так, на одном размещенном фото знаменитость запечатлена в бикини белого цвета, который состоял из плавок и бюстгальтера с зелеными камнями на лямках. При этом ее внешний вид дополнили колье, массивный золотистый браслет и бейсболка.

«Из Канн с любовью», — гласит подпись в описании к посту, который набрал 106 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Роузи Хантингтон-Уайтли в откровенном купальнике приняла душ на камеру.